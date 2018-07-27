Россияне продают свое имущество в Европе

Мир

Россияне все реже покупают недвижимость в Финляндии и все чаще ее продают. Об этом свидетельствует данные агентов недвижимости в Восточной и Юго-Восточной Финляндии.

Пик интереса к финской недвижимости среди россиян наблюдался десять лет назад, но несколько лет назад агенты заметили, что вместо покупки россияне стали выставлять свои коттеджи на продажу, заявил Yle.

Эксперты объясняют это явление проблемами в российской экономике и ухудшением курса рубля по отношению к доллару. Представитель агентства SKV Kiinteistövälitys в Куопио Юкка Лескинен рассказывает, что сейчас у него на продажу есть полдюжины дач россиян.

«Большинство из них — дачи на берегу водоемов, но есть и несколько коттеджей на горнолыжном курорте Тахко», — заявил он.

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Как правило, речь идет о коттеджах стоимостью от 100 тысяч до 150 тысяч евро. В агентстве Kiinteistömaailma в Савонлинна говорят, что россияне обращаются почти еженедельно. Содержать такие дома стало дороже, и поэтому от них хотят избавиться, несмотря на то, что в течение некоторого времени цены падают.

«Иногда они так задирают цены, что мы не берем такие объекты на продажу», — говорит Ниина Тиайнен из агентства Karjalan kiinteistövälitys в Лаппеенранте. Примерно в половине случаев россияне готовы продать свой дом по убыточной цене.

Как писали «ФАКТЫ», украинцы напротив все чаще покупают недвижимость в Европе. Так, украинцы в 2017 году купили наибольшую площадь жилых помещений в Польше в сравнении с другими иностранцами.