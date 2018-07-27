Фанаты «Реала» выбрали замену Роналду

Спорт

Испанское издание Marca провело опрос среди болельщиков, чтобы выяснить, кого бы они хотели видеть в мадридском «Реале» в качестве замены перешедшему в итальянский «Ювентус» Криштиану Роналду.

Из 200 тысяч фанатов, принявших участие в голосовании, более 26% отдали свои голоса за нападающего лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна. Напомню, в прошедшем сезоне Кейн забил 30 голов в премьер-лиге, а на завершившемся чемпионате мира стал лучшим бомбардиром, забив шесть мячей.

Отмечу, что по 14% набрали уругваец Эдинсон Кавани, выступающий за французский ПСЖ, и аргентинец Мауро Икарди, представляющий миланский «Интер». А вот бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе, которых СМИ активно сватают в мадридский клуб, в опрос включены не были.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» официально представил украинского голкипера.