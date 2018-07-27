Вступительная кампания-2018: в списке популярных специальностей немало сюрпризов

Общество

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании 2018 года. Много сюрпризов принес рейтинг самых популярных специальностей среди абитуриентов. Развеяв миф о невостребованности экономистов, вновь обрело популярность направление «Экономика» (+5 позиций в рейтинге), практически сравнявшись с медицинскими специальностями. Кроме того, на три позиции в рейтинге поднялась снова востребованная специализация «Среднее образование» (будущие учителя).

По словам гендиректора директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олега Шарова, на место в рейтинге влияла не только популярность специальности, но и ее масштабность. «У нас есть специальности в некоторых отраслях очень масштабные. Например, в области „Право“ есть ровно одна специальность „Право“, и на нее всегда очень много заявлений. Но есть некоторые области, которые сами по себе не очень широкие и разбиваются на более узкие специальности. Это особенно характерно для технических специальностей. Именно поэтому у нас технические специальности достаточно редко и в незначительном объеме попадают в такие рейтинги», — объяснил Шаров.

В списке популярных специальностей тройка лидеров не изменилась в сравнении с прошлым годом. Больше всего заявлений абитуриенты подали на филологию (75 934), право (72 965) и менеджмент (47 695).

Оставшиеся места в рейтинге распределились следующим образом:

Среднее образование — 45 397;

Компьютерные науки — 38 374;

Экономика — 29 702;

Медицина — 29 065;

Инженерия программного обеспечения — 25 930;

Туризм — 24 827;

Психология — 22 675.

На все педагогические специальности, входящие в направление «Педагогика», подано в целом почти 82 тыс заявлений.

Что касается популярности вузов, то окончательно развеян миф о стремлении абитуриентов учиться именно в столице. В топ-10 университетов по итогам кампании-2018 вошли лишь шесть киевских. Самым популярным остается Киевский национальный университет им. Шевченко, но совсем не намного отстал от него Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Напомним, ранее специалисты надеялись, что талантливая молодежь в 2018 году сделает выбор в пользу естественно-технических специальностей.