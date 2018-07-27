Ядерную державу возглавит игрок в крикет

Мир

В пятницу, 27 июля, избирательная комиссия Пакистана объявила официальные итоги парламентских выборов, которые состоялись в стране двумя днями ранее. Как уже сообщали «ФАКТЫ», голосование было омрачено вооруженными нападениями на избирательные участки. Погибли десятки людей.

Подсчет бюллетеней пришлось проводить вручную. Это было связано якобы с техническими проблемами.

В результате партия «Движение за справедливость во главе с бывшей звездой крикета Имраном Ханом победила с большим перевесом. Она получила 109 из 269 мест в парламенте. Этого не хватает для того, чтобы Хан смог сам сформировать новое правительство. Ему придется проводить переговоры по созданию коалиции.

В парламент прошли также «Пакистанская мусульманская лига» во главе с бывшим премьером Навазом Шарифом. Она получила 63 мандата.

Третье место заняла «Пакистанская народная партия». Ее возглавляет 29-летний Билавал Бхутто Зардари, представитель династии Бхутто, правившей Пакистаном долгие годы. Его мать Беназир Бхутто была убита в результате покушения. Билавал впервые участвовал в выборах. Он обещает продолжить дело матери.

Наваз Шариф сам не мог баллотироваться, поскольку отбывает срок в тюрьме за взятки — 10 лет. Там же находится его дочь. Партию на данный момент возглавляет младший брат Наваза Шехбаз Шариф.

Имран Хан завершил спортивную карьеру около 20 лет назад и ушел в политику. Однако до сих пор его успехи на новом поприще были весьма скромными. Поэтому к его победе много вопросов не только у его оппонентов. Особенно не радует победа Хана Вашингтон.

Дело в том, что Шариф и его партия были достаточно надежными союзниками США в регионе. Имран же пообещал, что будет управлять Пакистаном «так, как им еще не управлял никто». Он намерен бороться с коррупцией, развивать региональное сотрудничество и «строить новые отношения с США, которые не будут «односторонними». Это обещание и не нравится Белому дому.

Кроме того, есть основания полагать, что бывшего игрока в крикет поддерживают пакистанские военные, снова рвущиеся к власти, а также исламские радикалы, чуть ли не сама «Аль-Каида». Конечно, Хан это все отрицает. Но факты указывают на другое.

Есть и еще один момент — Пакистан и без того был страной нестабильной. Государство появилось на карте мира в 1947 году. С тех пор гражданское правительство всякий раз сменялось военным. В этот раз впервые в истории страны гражданское правительство сменяется другим гражданским правительством в результате всеобщих выборов.

Однако стабильности это не добавит. Почти 17 тысячам членов правящей на данный момент партии грозят уголовные статьи по обвинениям в нарушении избирательного законодательства. Понятно, что сторонники Шарифа будут сопротивляться приходу к власти Имрана Хана.

В стране с населением около 200 миллионов человек и ядерным арсеналом, которая находится в бесконечном противостоянии с соседней Индией, с одной стороны, и борется с влиянием талибов с другой стороны, подобное обострение крайне опасно не только для региона, но и для всего мира.