Меган Маркл в нарушение протокола поцеловала принца Гарри на публике

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл публично поцеловала своего мужа принца Гарри на благотворительном турнире по поло, который состоялся в Беркшире.

Команда Гарри одержала победу, и, кроме награды, он получил в подарок страстный поцелуй от Меган на пьедестале. Так свои чувства Меган и Гарри еще не демонстрировали со дня свадьбы, сообщает Телеканал новостей «24».

Обычно пара соблюдает правила этикета и не проявляет нежности на публике, они даже не держатся за руки на официальных мероприятиях.

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Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай, когда Меган Маркл нарушила королевский протокол. Так, во время первой официальной поездки принца Гарри и его жены Меган Маркл в качестве супругов в Ирландию, во время одного из приемов Меган Маркл высказалась на достаточно острую тему, что делать представителям королевской семьи нежелательно.