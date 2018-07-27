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Со слезами радости: комбат рассказал, как украинские войска освободили крупный город на Донбассе
Четыре года назад — в июле-2014 — от российских оккупантов был освобожден город Рубежное Луганской области. Участники освобождения города признают, что большим сюрпризом было встретить в населенном пункте бойцов Нацгвардии, три месяца проведших в осаде. Под руководством своего комбата нацгвардейцы охраняли от оккупантов стратегическое предприятие — Рубежанский казенный химический завод «Заря».
Как рассказал «ФАКТАМ» Александр Желновач, бывший командир Второго патрульного батальона воинской части 3023 Нацгвардии Украины, утро 21 июля 2014 года принесло сначала тревожную, а затем радостную новость. Сперва стало известно, что в город вошли танки, и только вблизи стало понятно, что это были танки украинских подразделений.
«Ранним утром где-то поблизости снова завязался бой. А затем часовой с наблюдательного пункта передал: „Танки!“ Все заняли позиции. Но, когда танки поравнялись с ограждением нашей части, мы увидели, что на них украинские флаги. Кто-то закричал, кто-то стал махать им руками. У всех были слезы радости на глазах. Бойцы, входившие в Рубежное, увидев, что в освобожденном городе их приветствуют украинские нацгвардейцы, конечно, были удивлены», — рассказал Желновач.
Освободив Рубежное, украинские войска пошли дальше — освобождать Северодонецк и Лисичанск.
О том, как бойцы Второго патрульного батальона воинской части 3023 держали трехмесячную осаду в Рубежном, читайте в статье «Главарь боевиков „ЛНР“ просил у меня оружие, — комбат Нацгвардии».
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