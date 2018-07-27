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Происшествия

Сбил и бросил умирать: осужден виновник гибели двух пешеходов

16:23 27 июля 2018   151
Разбитый ВАЗ-21074, на котором было совершено ДТП
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе суд приговорил к 9 годам лишения свободы виновника ДТП, в результате которого погибли двое пешеходов, в том числе подросток.

«Установлено, что в июне прошлого года 27-летний водитель неисправного ВАЗ-21 074 на автодороге Овидиополь — Петродолинское ночью сбил двух пешеходов на обочине проезжей части, — сообщили в прокуратуре Одесской области, которая поддерживала публичное обвинение в данном уголовном производстве. - От полученных травм 19-летний и 14-летний потерпевшие погибли на месте».

Водитель, совершивший ДТП, скрылся с места преступления и оставил людей в беспомощном состоянии, хотя мог оказать им помощь либо содействовать в предоставлении таковой. Подозреваемый — житель Овидиопольского района — изначально скрылся, но был задержан 11 июня (ДТП совершил он 9 июня).

«Проведенная экспертиза показала наличие алкоголя в крови водителя», — уточнили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП и оставлении без помощи пострадавших (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины). Кроме того, осужденный лишен на 3 года права управлять транспортными средствами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали брата криминального авторитета, который насмерть сбил пенсионера.

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