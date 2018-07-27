Раскрыт секрет отношений президента Франции Эммануэля Макрона с его женой

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Супружеский союз французского президента Эммануэля Макрона и его жены Брижит вызывает живейший интерес. Еще бы! Не каждый день встретишь семью, в которой муж младше своей второй половинки на 24 года, то есть вполне годится ей в сыновья. Об отношениях Брижит и Эммануэля, секрете их крепкого брака в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок:

— Нынешний французский президент Эммануэль Макрон родился в год Змеи на границе знаков Стрельца и Козерога, — говорит Виттрок, — а люди с такими характеристиками в гороскопе, извините за выражение, любят все старое. В обстановке дома предпочитают антиквариат, в одежде и украшениях — винтаж, а в отношениях — людей, которые старше их по возрасту. Похожий брык был у королевы детектива Агаты Кристи и ее второго мужа, археолога Макса Маллоуэна, который был моложе знаменитой писательницы на 15 лет. С присущим ей чувством юмора Кристи говорила, что ее выручает профессия мужа: «Он привык копаться в древних артефактах, поэтому чем старше я становлюсь, тем больше он меня любит».

Также гороскоп показывает кармическую связь Макрона и его жены: судя по расположению так называемых «узлов», в прошлой жизни Брижит была его матерью, поэтому неудивительно, что в новой инкарнации их тянет друг к другу. К тому же и в этой жизни она играет роль его мамы: опекает, заботится, подсказывает, как нужно поступить, от чего лучше воздержаться.

Не стоит сбрасывать со счетов и чисто психологический аспект отношений французского президента и его супруги. Мы доподлинно не знаем, как складывались они у Эммануэля с его матерью. Можно предположить, что доктор медицинских наук Франсуаза Макрон-Ногес все время и силы посвящала карьере, а до детей — у Макрона есть еще брат и сестра — руки у нее просто не доходили. В интервью президент Франции часто рассказывает, что его воспитала бабушка Маннет, благодаря которой он увлекся литературой, классической музыкой и научился играть на фортепиано. Но бабушка — это бабушка, а без материнской любви и внимания человеку не обойтись. Поэтому, когда учительница французского языка и литературы Брижит Тронье отнеслась к нему с искренним вниманием и любовью, он ответил ей тем же.

— А что можно сказать о самой Брижит?

— Она родилась в год Змеи, а в остальном — типичный Овен. Все планеты, определяющие ее судьбу и характер, — Солнце, Луна, Венера — расположены в этом знаке. Такой гороскоп характеризует Брижит как человека мудрого и упорного в достижении своих целей. А еще, несмотря на характерную для Овнов вспыльчивость, к своему мужу она относится с большим терпением, как к большому ребенку. Такая же жена была у знаменитого актера Марчелло Мастроянни. Несмотря на все его измены, Флора Карабелла любила его, прощала и каждый раз принимала обратно. Думаю, если бы Макрон захотел, как говорят в народе, пойти налево, Брижит поняла бы его и простила, но, судя по характеру французского президента, ему внебрачные связи не нужны. Макрон нацелен на карьеру, а в этом жена поддерживает его целиком и полностью.

— Значит, развод этой семье не грозит? Не так давно все обсуждали объятия Макрона с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович на трибуне чемпионата мира по футболу.

— Такое может произойти только в том случае, если он найдет женщину, равную своей жене, — мудрую и заботливую. Но и в таком случае зачем менять одну женщину на другую, если они абсолютно одинаковые? Для мужчин, подобных Макрону, в отношениях очень важен психологический комфорт. С Брижит он есть, супруги подстроились друг под друга, им хорошо вместе. Сложится ли такой же моральный климат с другой женщиной, неизвестно, так что менять шило на мыло Макрон не станет. Если же все-таки что-то подобное случится (как известно, зарекаться нельзя ни от чего), они все равно продолжат общаться. Макрон никогда не бросит жену. Как бы ни сложились у Эммануэля отношения с другой женщиной, он все равно будет стремиться к своей Бриджит.

— Он не страдает из-за того, что у них в силу физиологических причин никогда не будет детей?

— Думаю, для президента Франции это не важно. Во-первых, он «заточен» на большие, серьезные проекты — политику и бизнес. Семья для него — прежде всего надежный тыл, а дети этому только мешают — отвлекают на себя внимание. Во-вторых, Козероги — люди эмоционально холодные, не могу сказать, что они совершенно равнодушны к детям, они явно находятся для них не на первых позициях. Отношение к этому вопросу можно выразить так: есть дети — хорошо, нет — тоже не страшно. Ну и в-третьих, думаю, Макрону самому нравится играть в семье роль ребенка, которого обожают и за которым ухаживают. Вряд ли он хочет уступать кому-то свое место. Появись между ними кто-то третий, он бы, наверное, даже ревновал к нему Брижит.

— Многие восхищаются стилем и вкусом Брижит Макрон: на официальных мероприятиях она выглядит очень элегантно.

— Утверждение о наличии у Брижит вкуса — спорное, и это подтверждает ее гороскоп. Если бы ее Луна находилась в Весах, Тельце или Рыбах, можно было бы говорить о том, что вкус у нее есть. Но Венера Брижит мало того что движется в обратном направлении, так еще и расположена в Овне. А это говорит о пристрастии к вещам дорогим и добротным, но безвкусным. К тому же манера одеваться, которую Брижит демонстрирует, показывает, что у нее все-таки есть возрастной комплекс. Мини-юбки, открывающие уже далеко не юные колени, говорят о ее желании молодиться, что присуще женщинам не первой молодости.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вокруг Макрона во Франции разгорелся громкий гей-скандал.

