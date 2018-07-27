- 16:48 В Украине рассказали, как Россию накажут за сбитый Boeing над Донбассом
- 16:47 Раскрыт секрет отношений президента Франции Эммануэля Макрона с его женой
- 16:23 Сбил и бросил умирать: осужден виновник гибели двух пешеходов
- 16:15 Со слезами радости: комбат рассказал, как украинские войска освободили крупный город на Донбассе
- 16:13 Меган Маркл в нарушение протокола поцеловала принца Гарри на публике
- 15:49 Ядерную державу возглавит игрок в крикет
- 15:40 Вступительная кампания-2018: в списке популярных специальностей немало сюрпризов
- 15:27 Фанаты «Реала» выбрали замену Роналду
- 15:05 Россияне продают свое имущество в Европе
- 15:03 Потоп в Одессе: улицы и площади ушли под воду
В Украине рассказали, как Россию накажут за сбитый Boeing над Донбассом
После того, как завершится расследование о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом, России предстоят судебные процессы по искам родственников погибших пассажиров лайнера. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол Украины в РФ Константин Грищенко.
Читайте также: Авиакатастрофа MH17: воссоздан маршрут российского «Бука"-убийцы (видео)
«Думаю, что это будет долгосрочная проблема для России. История с „Боингом“ только начинается. Еще предстоят частные иски родственников жертв к государству Россия», — отметил Грищенко.
Бывший дипломат убежден, что после того, как вина России будет доказана, суд потребует выплаты крупных компенсаций семьям жертв трагедии: «Той же Ливии пришлось заплатить миллиарды за теракт над Локерби (в крушении „Боинга“ в 1988 году над Локерби обвинили сотрудника ливийских спецслужб, и Ливии пришлось выплатить компенсации)».
Напомним, 17 июля исполнилось четыре года со дня трагедии в небе над Донбассом. Летом 2014 года «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из российского «Бука». «Ракета-убийца» принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске. Произведена ракета была в 1986 году на заводе в Долгопрудном (Московская область).
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”