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В Украине рассказали, как Россию накажут за сбитый Boeing над Донбассом

После того, как завершится расследование о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом, России предстоят судебные процессы по искам родственников погибших пассажиров лайнера. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол Украины в РФ Константин Грищенко.

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«Думаю, что это будет долгосрочная проблема для России. История с „Боингом“ только начинается. Еще предстоят частные иски родственников жертв к государству Россия», — отметил Грищенко.

Бывший дипломат убежден, что после того, как вина России будет доказана, суд потребует выплаты крупных компенсаций семьям жертв трагедии: «Той же Ливии пришлось заплатить миллиарды за теракт над Локерби (в крушении „Боинга“ в 1988 году над Локерби обвинили сотрудника ливийских спецслужб, и Ливии пришлось выплатить компенсации)».

Напомним, 17 июля исполнилось четыре года со дня трагедии в небе над Донбассом. Летом 2014 года «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из российского «Бука». «Ракета-убийца» принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске. Произведена ракета была в 1986 году на заводе в Долгопрудном (Московская область).