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«Матерь-церковь не бросит Украину»: в Киев прибыла делегация Вселенского патриарха
Украина ждет решения Вселенского патриарха по предоставлению Украине Томоса об автокефалии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с делегацией Вселенского патриархата, сообщает корреспондент «ФАКТОВ».
«Ждем решения нашей Матери-Церкви по Томосу, ждем решения Синода! Большое спасибо за твердость, которую демонстрирует Его Святейшество по отношению к Украине со стороны Матери-Церкви. Мы уверены, что сейчас это решение должно быть принято в строгом соответствии с каноническими нормами», — заявил он.
По словам президента, светские власти Украины не будут вмешиваться в дела церкви.
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«Твердо убежден, что светская власть и государство не вправе вмешиваться в церковные дела, особенно, если это государство является иностранным», — сказал Порошенко.
В свою очередь, представители Вселенского патриархата заявили, что они никогда не оставят Украину без своей поддержки и заботы.
«Было заседание святейшего Синода и были открыты двери для новой эпохи! Наступает исторический момент для Украины. Киев всегда был под покровом Вселенского патриарха. Так сложилось исторически и так должно быть! И Матерь-церковь никогда не лишала (Украину. — Авт.) своей заботы и опеки! Мы заверяем о постоянной поддержке Матери-церкви», — заявил представитель делегации.
По его словам, представители Константинопольского патриарха объездили все автокефальные церкви и проводили консультации относительно будущего православной церкви в Украине.
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«Мы объездили автокефальные церкви для того, чтобы принять решение! И мы также просили их присоединиться и сообща принять решение. Тем не менее, это первый этап реализации того, что уже началось!» — заявили в делегации, добавив, что для них очень важно, чтобы «Украина была объединенной и чтобы церковь была объединенной».
Как писали «ФАКТЫ», эксперты-религиоведы полагают, что предоставление Томоса об автокефалии украинской церкви выявит противоречия, которые сейчас существуют в Русской православной церкви в Украине, но пока остаются скрытыми.
Фото: Twitter Петра Порошенко
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