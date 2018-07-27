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Происшествия

Поножовщина в Киеве: принято важное решение о судьбе задержанного поляка

17:59 27 июля 2018   90
нож
Инф. «ФАКТОВ»

Гражданин Польши, устроивший 23 июля поножовщину в Киеве, будет ждать приговора в украинском СИЗО. Суд постановил, что 28-летний поляк, жертвами которого стали двое киевлян, останется под стражей без права выйти под залог.

Как сообщили в прокуратуре, иностранец подозревается в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Поляку грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на 23 июля поляк без особого повода напал на прохожего и нанес удары ножом. Пострадавший скончался. Несколько часов спустя в том же районе злоумышленник напал на киевлянку-пенсионерку. Пожилую женщину спасли медики. При задержании злоумышленник оказал сопротивление полицейским, из-за чего был ранен в ногу.

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