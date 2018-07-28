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Кровь из носа у ребенка: как остановить и предотвратить
У малыша ни с того ни с сего пошла кровь из носа. Почему такое случается и что делать?
Летом воздух сухой как в помещении, так и на улице, поэтому сосудики слизистой носа становятся ломкими. К тому же ребенок обычно активно двигается. Кровотечение из носа возникает и при нехватке в организме витаминов C и A. Хронический насморк, который часто бывает у детей-аллергиков или тех, у кого есть заболевания лор-органов, тоже может стать причиной носовых кровотечений. Такое возможно, если дома часто пользуются кондиционером, недостаточно проветривают и увлажняют помещение. Ребенка надо обязательно показать врачам — педиатру и отоларингологу. Специалисты выяснят причину и дадут необходимые рекомендации.
Как остановить кровотечение
- Успокойте ребенка, усадите на стул, слегка наклоните его голову вперед, чтобы кровь не попадала в рот и носоглотку, и на несколько минут зажмите ноздри малыша. На область носа положите платок или ткань, смоченную холодной водой. Холод ускорит свертывание крови, и кровотечение остановится быстрее.
- Если оно все еще продолжается, сделайте ватные тампоны (длиной полтора сантиметра и толщиной 0,5 сантиметра), смочите их холодной водой, введите в носовые ходы и сожмите пальцами крылья носа на 10—15 минут. Можно ввести турунду из ваты, смоченную в трехпроцентном растворе перекиси водорода.
- При кровотечении, которое длится больше 15 минут, следует вызывать «скорую».
Если у ребенка часто идет носом кровь, у него может снизиться гемоглобин, возникнуть хроническая анемия. Каждое следующее кровотечение будет длиться дольше, и остановить его станет сложнее. Если слизистая оболочка носа часто пересыхает, то в носу уже есть микрокровотечения, а значит, рано или поздно может возникнуть обильное носовое кровотечение.
Чего делать нельзя
- Запрокидывать голову назад. В таком случае кровь затекает в носоглотку, ребенок ее будет заглатывать и захлебываться.
- Сильно наклоняться вперед тоже плохо, так как увеличивается приток крови к носу и кровотечение усилится.
- Высмаркивать нос ребенку. В этом случае тромб, который образовывается на разрыве сосуда, сорвется и кровотечение усугубится. Если нет серьезной причины, чаще всего носовое кровотечение быстро прекращается.
Очень важно не допускать пересыхания слизистой оболочки носа. Чтобы увлажнить ее, можно использовать физраствор, специальные капли, которые продаются в аптеке, а также обычное оливковое или масло виноградных косточек.
Как не допустить носовых кровотечений
- Следует увлажнять воздух в помещениях. Можно включать увлажнитель или развешивать мокрые полотенца.
- В рационе ребенка должно быть больше свежих овощей, ягод и фруктов. Постарайтесь насытить ими организм за лето.
- Часто гуляйте с малышом на свежем воздухе, но не в солнцепек, а утром и вечером. Полезны прогулки после дождя.
- Отучите ребенка от привычки ковыряться в носу. Кстати, это наиболее распространенная причина носовых кровотечений у детей.
Подготовила Мария ЗАВАДА
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