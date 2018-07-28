Кровь из носа у ребенка: как остановить и предотвратить

Здоровье

У малыша ни с того ни с сего пошла кровь из носа. Почему такое случается и что делать?

Летом воздух сухой как в помещении, так и на улице, поэтому сосудики слизистой носа становятся ломкими. К тому же ребенок обычно активно двигается. Кровотечение из носа возникает и при нехватке в организме витаминов C и A. Хронический насморк, который часто бывает у детей-аллергиков или тех, у кого есть заболевания лор-органов, тоже может стать причиной носовых кровотечений. Такое возможно, если дома часто пользуются кондиционером, недостаточно проветривают и увлажняют помещение. Ребенка надо обязательно показать врачам — педиатру и отоларингологу. Специалисты выяснят причину и дадут необходимые рекомендации.

Как остановить кровотечение Успокойте ребенка, усадите на стул, слегка наклоните его голову вперед, чтобы кровь не попадала в рот и носоглотку, и на несколько минут зажмите ноздри малыша. На область носа положите платок или ткань, смоченную холодной водой. Холод ускорит свертывание крови, и кровотечение остановится быстрее.

Если оно все еще продолжается, сделайте ватные тампоны (длиной полтора сантиметра и толщиной 0,5 сантиметра), смочите их холодной водой, введите в носовые ходы и сожмите пальцами крылья носа на 10—15 минут. Можно ввести турунду из ваты, смоченную в трехпроцентном растворе перекиси водорода.

При кровотечении, которое длится больше 15 минут, следует вызывать «скорую».

Если у ребенка часто идет носом кровь, у него может снизиться гемоглобин, возникнуть хроническая анемия. Каждое следующее кровотечение будет длиться дольше, и остановить его станет сложнее. Если слизистая оболочка носа часто пересыхает, то в носу уже есть микрокровотечения, а значит, рано или поздно может возникнуть обильное носовое кровотечение.

Чего делать нельзя Запрокидывать голову назад. В таком случае кровь затекает в носоглотку, ребенок ее будет заглатывать и захлебываться.

Сильно наклоняться вперед тоже плохо, так как увеличивается приток крови к носу и кровотечение усилится.

Высмаркивать нос ребенку. В этом случае тромб, который образовывается на разрыве сосуда, сорвется и кровотечение усугубится. Если нет серьезной причины, чаще всего носовое кровотечение быстро прекращается.

Очень важно не допускать пересыхания слизистой оболочки носа. Чтобы увлажнить ее, можно использовать физраствор, специальные капли, которые продаются в аптеке, а также обычное оливковое или масло виноградных косточек.