Смерчи в Украине участились: как пережить бурю

Общество

Специалисты Украинского гидрометцентра признают, что в Украине участилось такое грозное природное явление, как смерчи. Летом они фиксировались в Киеве, Одесской области, Запорожской области. 26 июля смерч наблюдали возле Черновцов.

Как отмечают синоптики, чаще всего смерчи возникают и регистрируются вдоль акватории Днепра и над Черным морем. Идеальными условиями для возникновения вихря являются высокая температура и такая же влажность воздуха.

Чтобы пережить смерч максимально безболезненно, специалисты советуют, в первую очередь, найти укрытие. Если стихия застигла на природе, подойдут овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. Необходимо лечь на дно укрытия и плотно прижаться к земле. Так можно избежать травм и максимально защититься от поднявшихся в воздух и носимых ветром предметов.

Тем, кого приближающаяся буря застала дома, рекомендуется убрать с открытого пространства легкие предметы, поставить в гараж автомобиль, закрыть все окна и двери, перекрыть воду и газ, отключить электричество. Если есть такая возможность, лучше укрыться в подвале.

Как сообщали «ФАКТЫ», очевидцам удалось зафиксировать на видео смерч, пронесшийся над морем у берегов Бердянска Запорожской области.