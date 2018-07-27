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Смерчи в Украине участились: как пережить бурю
Специалисты Украинского гидрометцентра признают, что в Украине участилось такое грозное природное явление, как смерчи. Летом они фиксировались в Киеве, Одесской области, Запорожской области. 26 июля смерч наблюдали возле Черновцов.
Как отмечают синоптики, чаще всего смерчи возникают и регистрируются вдоль акватории Днепра и над Черным морем. Идеальными условиями для возникновения вихря являются высокая температура и такая же влажность воздуха.
Чтобы пережить смерч максимально безболезненно, специалисты советуют, в первую очередь, найти укрытие. Если стихия застигла на природе, подойдут овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. Необходимо лечь на дно укрытия и плотно прижаться к земле. Так можно избежать травм и максимально защититься от поднявшихся в воздух и носимых ветром предметов.
Тем, кого приближающаяся буря застала дома, рекомендуется убрать с открытого пространства легкие предметы, поставить в гараж автомобиль, закрыть все окна и двери, перекрыть воду и газ, отключить электричество. Если есть такая возможность, лучше укрыться в подвале.
Как сообщали «ФАКТЫ», очевидцам удалось зафиксировать на видео смерч, пронесшийся над морем у берегов Бердянска Запорожской области.
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