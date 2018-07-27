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Деньги

Задержат ли пенсию в августе: уточнены даты выплат

19:30 27 июля 2018   283
пенсионерка
Инф. «ФАКТОВ»

В Пенсионном фонде уточнили, когда будут устранены задержки с выплатами пенсий за июль и что будет с пенсиями в августе. Так, согласно информации ведомства, 27 июля пенсионные выплаты были полностью профинансированы. На эти цели было выделено 29,7 млрд гривен. Таким образом, не осталось причин для задержек с выплатами пенсионерам.

В фонде уточнили, что в следующем месяце финансирование пенсий начнется со 2 августа. Выплата августовских пенсий будет производиться согласно установленным графикам с 4 августа.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве заявили, что задержки с выплатами пенсий — персональная ответственность руководства Пенсионного фонда. Проблему пообещали решить до 27 июля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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