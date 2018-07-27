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Украина

Крещение Украины-Руси: Порошенко ожидает важного сигнала утром 28 июля

19:59 27 июля 2018   379
порошенко и делегация вселенского патриарха
Инф. «ФАКТОВ»

28 июля в Киеве будут праздновать годовщину крещения Украины-Руси, и в это утро Украина продемонстрирует единство всех церквей, что станет достаточно мощным сигналом. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с делегацией Вселенского патриархата в Киеве.

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«Для нас также важно, чтобы украинская церковь была объединена. Молимся за это вместе с вами. Спасибо вам за ваши усилия», — заявили посланники Вселенского патриарха.

Глава государства надеется, что процесс создания единой украинской церкви получит продолжение. «И это подтверждает тот факт, что сегодня вы в Киеве, а не в Москве», — подчеркнул Порошенко, обращаясь к делегации Вселенского патриархата.

«И, конечно, Вселенский патриарх займет место в истории творения Украинского государства… Для большинства украинцев очень важны слова Его Святейшества о том, что Украина не является канонической территорией Российской православной церкви. Что передача в 17 веке контроля Москве проходила неканоническим образом. И так же, как и мы, Его Святейшество считает нашей Матерью-Церковью именно Константинопольский патриархат», — подытожил президент.

Напомним, Вселенский патриарх отказался ехать в Москву, где также собирались организовать празднования. Варфоломей счел поездку нецелесообразной и вместо этого направил посланников в Киев.

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