Украинские ВМС провели совместную тренировку с кораблями стран НАТО (фото)

Украина

В акватории Черного моря корабли Постоянной военно-морской группы НАТО № 2 и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями и катерами ВМС ВС Украины.

«Цель — отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений, осуществление совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО, — прокомментировали в командовании ВМС Украины. — В тренировке принимали участие три тактические группы — многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров.

Фрегаты De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, Regele Ferdinand МС Румынии, Fatih ВМС Турции и «Гетман Сагайдачный» ВМС ВС Украины отработали упражнения во взаимодействии с тактическими группами из украинских артиллерийских катеров «Аккерман», «Бердянск», «Вышгород», «Кременчуг» и «Лубны». Задачей первых было отражение малоразмерных скоростных целей, а вторых — имитация нанесения артиллерийских ударов по боевой группе многоцелевых кораблей".

В ходе тренировки минные тральщики Lupu Dinescu МС Румынии, Anamur ВМС Турецкой Республики и рейдовый тральщик «Геническ» ВМС ВС Украины выявляли якорные и донные мины (имитаторы), а водолазные группы их обследовали.

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