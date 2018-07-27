- 20:25 Стало известно, какую операцию перенес главарь боевиков "ДНР" Захарченко
- 20:11 Украинские ВМС провели совместную тренировку с кораблями стран НАТО
- 19:59 Крещение Украины-Руси: Порошенко ожидает важного сигнала утром 28 июля
- 19:30 Задержат ли пенсию в августе: уточнены даты выплат
- 19:04 Воры-альпинисты из России: в Одессе опасные преступники пойманы на краже 24 млн гривен
- 18:59 Смерчи в Украине участились: как пережить бурю
- 18:26 В самом центре Киева размахивали флагом России: в сети волна возмущения
- 18:06 Невероятная страна: переехавший в Киев россиянин ярко рассказал об Украине
- 17:59 Поножовщина в Киеве: принято важное решение о судьбе задержанного поляка
- 17:48 «Матерь-церковь не бросит Украину»: в Киев прибыла делегация Вселенского патриарха
Украинские ВМС провели совместную тренировку с кораблями стран НАТО (фото)
В акватории Черного моря корабли Постоянной военно-морской группы НАТО № 2 и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 провели совместную тренировку типа PASSEX с кораблями и катерами ВМС ВС Украины.
«Цель — отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений, осуществление совместных противоминных действий в соответствии со стандартами НАТО, — прокомментировали в командовании ВМС Украины. — В тренировке принимали участие три тактические группы — многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров.
Фрегаты De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, Regele Ferdinand МС Румынии, Fatih ВМС Турции и «Гетман Сагайдачный» ВМС ВС Украины отработали упражнения во взаимодействии с тактическими группами из украинских артиллерийских катеров «Аккерман», «Бердянск», «Вышгород», «Кременчуг» и «Лубны». Задачей первых было отражение малоразмерных скоростных целей, а вторых — имитация нанесения артиллерийских ударов по боевой группе многоцелевых кораблей".
В ходе тренировки минные тральщики Lupu Dinescu МС Румынии, Anamur ВМС Турецкой Республики и рейдовый тральщик «Геническ» ВМС ВС Украины выявляли якорные и донные мины (имитаторы), а водолазные группы их обследовали.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что стало известно, зачем корабли НАТО зашли в Одессу.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”