Происшествия

На Западной Украине маршрутка с рабочими попала под поезд: есть жертвы

В Черновицкой области грузовой поезд сбил на переезде микроавтобус с пассажирами. Инцидент случился в 17.27 в селе Мамаевцы Кицманского района.

Маршрутка перевозила работников одного из частных предприятий. В салоне находились 15 человек. От полученных травм на месте происшествия погибли двое: 31-летний мужчина и 69-летняя черновчанка. Еще семь пассажиров доставлены в больницу, трое находятся в реанимации.

Как сообщили в полиции области, виновником аварии, вероятно, был водитель маршрутки, который, выезжая на переезд, не убедился в отсутствии поезда. По предварительной информации, на переезде работали и световая, и звуковая сигнализации. Водитель микроавтобуса задержан, у него возьмут анализы на наличие алкоголя в крови.

Напомним, 27 июля полиция подвела итоги пятидневной проверки пассажирских маршруток. Проверены почти 12 тыс. транспортных средств. Нарушения обнаружены в каждой шестой маршрутке. 382 микроавтобуса оказались неисправными. В 10 случаях водители были за рулем в состоянии опьянения.

Проверка маршруток была назначена после того, как в «черную пятницу» 20 июля на украинских дорогах в трех серьезных авариях погибли 22 человека.