Умер легендарный вратарь киевского «Сокола» (видео)

Спорт

На 63-м году жизни скончался легендарный вратарь киевского «Сокола» и сборной Украины Юрий Шундров. Бывшего спортсмена нашли мертвым утром в пятницу, 27 июля, причины смерти устанавливаются.

Начинал свою карьеру Шундров в Пензе, но лучшие игровые года связаны с киевским «Соколом». В составе столичной команды в период 1978—1991 и 1994—1997 Юрий провел более 500 матчей во всех турнирах, становился бронзовым призером чемпионата СССР (1985), чемпионом Украины (1995, 1997). В составе сборной СССР стал чемпионом Европы среди юниорских команд (1975) и чемпионом мира среди молодежных команд (1976, неофициальный титул), а, выступая за национальную сборную Украины, был участником четырех чемпионатов мира, в том числе в элитном дивизионе в 1999 году.

Благодаря успешной игре в воротах «Сокола» болельщики команды сложили еще во времена Союза кричалку про легендарного голкипера: «Не страшны нам ни „Динамо“, ни „Спартак“, ни ЦСКА, Юрий Шундров на воротах — он надежней Третьяка!»

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