Германия призвала Россию предоставить Сенцову необходимую медпомощь

Мир

Федеративная республика Германии призывает Российскую Федерацию безотлагательно оказать медицинскую помощь украинскому политзаключенному в РФ Олегу Сенцову. Об этом говорится в заявлении уполномоченной немецкого правительства по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер.

«Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцову необходимую медицинскую помощь, подчеркивает широко распространенную озабоченность его здоровьем. Она усилилась с начала его голодовки в мае»,— говорится в заявлении.

Кофлер выразила надежду, что российская власть примет решение и в срочном порядке обеспечит полный доступ Сенцова к медицинской помощи. Она также надеется на досрочное освобождение Сенцова и Кольченко.

Напомним, что ЕСПЧ призвал осужденного в России гражданина Украины Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. Суд также требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. 16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1−2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба — активисты в «тюремных робах» с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных. 8 июля акция в поддержку украинских заложников в России прошла на Майдане Независимости в Киеве, 13 июля прошли массовые акции в разных городах мира. В это день Сенцову исполнилось 42 года.