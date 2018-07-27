Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Кровавая луна: появились красочные фото уникального лунного затмения

23:55 27 июля 2018   1572
Кровавая луна: появились красочные фото уникального лунного затмения
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне полуночи 27 июля появились первые фотографии лунного затмения. Агентство Reuters опубликовало несколько снимков из разных стран.

Кроме того, за затмением наблюдают в социальных сетях, сопровождая свои снимки хэштегом #LunarEclipse.

В свою очередь, американское космическое агентство NASA в прямом эфире ведет трансляцию затмения на сайте и в социальных сетях. Она идет из обсерватории Perth в Австралии.

Напомним, что по киевскому времени за затмением можно наблюдать с 21:24 пятницы до 01:19 субботы.

Также ожидается, что в ночь на субботу Луну и Марс можно будет увидеть одновременно. Марс приблизится на минимальное расстояние к Земле, станет ярче Юпитера и будет уступать в блеске только Солнцу.

В следующий раз это произойдет только в 2035 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», астрономы уже признали лунное затмение 27 июля самым продолжительным с начала XXI века — почти четыре часа.

Лунное затмение 27 июля полностью видно в Восточной Африке, Центральной и Южной Азии, Антарктиде. Частично — в Южной Америке, Западной Африке, Европе, Восточной Азии и Австралии. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.

В Украине затмение видно невооруженным глазом при ясной погоде. В Украине лучший обзор на Донбассе, в Днепропетровской и Харьковской областях.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины