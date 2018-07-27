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Кровавая луна: появились красочные фото уникального лунного затмения
Накануне полуночи 27 июля появились первые фотографии лунного затмения. Агентство Reuters опубликовало несколько снимков из разных стран.
Кроме того, за затмением наблюдают в социальных сетях, сопровождая свои снимки хэштегом #LunarEclipse.
В свою очередь, американское космическое агентство NASA в прямом эфире ведет трансляцию затмения на сайте и в социальных сетях. Она идет из обсерватории Perth в Австралии.
Напомним, что по киевскому времени за затмением можно наблюдать с 21:24 пятницы до 01:19 субботы.
Также ожидается, что в ночь на субботу Луну и Марс можно будет увидеть одновременно. Марс приблизится на минимальное расстояние к Земле, станет ярче Юпитера и будет уступать в блеске только Солнцу.
В следующий раз это произойдет только в 2035 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», астрономы уже признали лунное затмение 27 июля самым продолжительным с начала XXI века — почти четыре часа.
Лунное затмение 27 июля полностью видно в Восточной Африке, Центральной и Южной Азии, Антарктиде. Частично — в Южной Америке, Западной Африке, Европе, Восточной Азии и Австралии. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.
В Украине затмение видно невооруженным глазом при ясной погоде. В Украине лучший обзор на Донбассе, в Днепропетровской и Харьковской областях.
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