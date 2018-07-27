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Украинский голкипер «Реала» подарил именную футболку первому тренеру (фото)
Новоиспеченный вратарь мадридского «Реала» украинец Андрей Лунин потихоньку осваивается в новом статусе игрока топ-клуба Европы. Бывший голкипер «Днепра» и «Зари» был включен мадридцами в заявку футболистов для участия в предсезонном турне, которое пройдет в США, где «Реалу» предстоит сыграть в рамках Международного кубка чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (31 июля), а также с итальянскими «Ювентусом» (4 августа) и «Ромой» (7 августа).
Пока же 19-летний футболист наглядно продемонстрировал, что не забывает о своих корнях и о том, кто ему дал дорогу в большой футбол. В частности, Андрей прислал своему первому тренеру Валерию Городову именную футболку «Реала», на которой написал: «С благодарностью моему тренеру Валерию Васильевичу Городову от Андрея Лунина».
Отмечу, что Лунин подписал с «Реалом» шестилетний контракт в конце июня. Согласно информации испанских СМИ, 19-летний голкипер обошелся мадридцам в 8,5 миллиона евро, а еще 4,4 млн «Заря» может получить в качестве бонусов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Заря» получит только половину суммы трансфера вратаря Лунина в «Реал».
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