Украина

На заводе "Антонов" рассказали, как намерены решить вопрос зависимости от РФ

Украинское государственное предприятие «Антонов» намерено сотрудничать с дочкой Boeing, компанией Aviall, и благодаря этому окончательно решить вопрос зависимости от России. Об этом сообщил глава «Антонова» Александр Донец, передает Reuters.

Так, «Антонов» планирует возобновить серийное производство к концу следующего года и выпускать восемь самолетов в год, а уже к концу текущего года — построить первые два или три самолета. Однако отмечают, что Александр Донец ничего не сказал о будущих клиентах.

Вместе с тем, он анонсировал создание совместного склада.

«(Соглашение с) Aviall дало нам два преимущества. Мы создаем совместный склад, расположенный на территории Украины в городе Гостомель. Этот склад будет заниматься продуктами, материалами, металлами, неметаллами — всеми компонентами, которые мы не можем получить от нашего бывшего партнера — Российской Федерации», — отметил Донец.

По его словам, такой склад может стоить десятки миллионов долларов для предприятия Aviall.

Ожидается, что Aviall будет поддерживать производственную программу для строительства самолетов «АН» и получит исключительные права на обслуживание самолетов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский самолет-гигант завершил крупнейший в мире проект по доставке грузов.