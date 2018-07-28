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На заводе "Антонов" рассказали, как намерены решить вопрос зависимости от РФ
Украинское государственное предприятие «Антонов» намерено сотрудничать с дочкой Boeing, компанией Aviall, и благодаря этому окончательно решить вопрос зависимости от России. Об этом сообщил глава «Антонова» Александр Донец, передает Reuters.
Так, «Антонов» планирует возобновить серийное производство к концу следующего года и выпускать восемь самолетов в год, а уже к концу текущего года — построить первые два или три самолета. Однако отмечают, что Александр Донец ничего не сказал о будущих клиентах.
Вместе с тем, он анонсировал создание совместного склада.
«(Соглашение с) Aviall дало нам два преимущества. Мы создаем совместный склад, расположенный на территории Украины в городе Гостомель. Этот склад будет заниматься продуктами, материалами, металлами, неметаллами — всеми компонентами, которые мы не можем получить от нашего бывшего партнера — Российской Федерации», — отметил Донец.
По его словам, такой склад может стоить десятки миллионов долларов для предприятия Aviall.
Ожидается, что Aviall будет поддерживать производственную программу для строительства самолетов «АН» и получит исключительные права на обслуживание самолетов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский самолет-гигант завершил крупнейший в мире проект по доставке грузов.
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