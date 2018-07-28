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Покушение на Филарета: УПЦ КП выступила с официальным заявлением
Заштатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ КП.
Отмечается, что епископ Севастиан заблаговременно готовился к распылению слезоточивого газа в резиденции Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и нападению на монахиню Варвару. 25 мая он вместе с сыном пришел вечером в неприемное время к резиденции патриарха Филарета на ул. Пушкинской, в гражданской одежде.
При задержании правоохранительными органами заштатный епископ Севастиан (Возняк) признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок попыткой попасть к Патриарху на прием.
Также следствие установило обдуманность указанных преступных действий и заблаговременное приготовление к ним.
«Если же кто из клира, или монашествующие, окажутся связанными клятвой друг с другом, или будут чинить козни против епископов, пусть полностью будут лишены своего степени», других правил указанного содержания — заштатного епископа Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославича) лишить священного сана", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Филарет выразил уверенность в том, что Томос об автокефалии Украине будет предоставлен уже в этом году.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”