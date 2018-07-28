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Денисова предложила Москальковой встретиться на заседании ТКГ в Минске
Омбудсмен Украины Людмила Денисова направила уполномоченной по правам человека в России Москальковой и представителю РФ на переговорах в Минске Борису Грызлову письмо с предложением об обмене заключенными. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Инициатива Украины об освобождении политзаключенных — граждан Украины, которых содержат на территории РФ и на временно оккупированной территории АР Крым с одновременным освобождением 36 граждан РФ, задержанных или осужденных за совершение преступлений против государства Украина, так и остается без ответа», — сказано в письме.
Также отмечается, что по результатам дискуссии на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 25 июля, российская сторона предложила изложить суть украинской инициативы в письме к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации.
В письме говорится также о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить вопрос организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных, а также перемещения заключенных из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», омбудсмен заявила о тревожной информации по многим украинским политзаключенным.
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