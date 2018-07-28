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В РФ заявили о решении проблемы «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин заявил о том, что модернизация системы горения, форсуночной части и управления энергетикой позволит решить проблему «черного дыма» из труб единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом он сказал в интервью ТАСС.
По его словам, в настоящее время «в инициативном порядке Крыловский центр проводит соответствующие исследования». «Мы знаем, образно говоря, слабые места этого корабля и будем предлагать флоту решения по их модернизации. Речь идет, прежде всего, об энергетике. Пересматриваем проблемы не только экономичности, но и экологии», — сказал Половинкин.
Эксперт отметил, что проблему с «черным дымом» из труб «Адмирала Кузнецова» позволит решить модернизация системы горения, форсуночной части и управления энергетикой. «Что касается знаменитого асбеста, которым покрыты котлы корабля, то и здесь есть выход. Сейчас созданы экологичные полимерные материалы, устойчивые к высоким температурам, которые не запрещены международным сообществом. Подчеркну, что мы никогда не предлагаем непроверенные решения», — считает Половинкин.
Эксперт также рассказал о том, какой должна быть подлодка будущего. По его словам, необходимо, чтобы у такой субмарины «магнитные, электрические и акустические поля были минимальными». Половинкин полагает, что после 2025 года корпуса подлодок будут изготовлены из биметаллов, металло-полимерных конструкций или композиционных материалов.
«Лодка будущего должна быть незаметная, малообитаемая, с ограниченным экипажем, а еще лучше — безэкипажная. Она будет уметь применять свое оружие не в точке фактического нахождения, а на расстоянии, с помощью передвижной стартовой позиции», — заключает эксперт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский «Адмирал Кузнецов» назвали одним из худших авианосцев в истории.
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