Умер автор "Чонкина" Владимир Войнович

Культура

Скончался известный писатель Владимир Войнович. Ему было 85 лет. Об этом в Facebook cообщила его подруга Юлия Пессина.

По ее словам, причиной смерти Войновича стал сердечный приступ.

«Только сейчас позвонили: 2 часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела…», — написала она.

Владимир Войнович родился в Сталинабаде в 26 сентября 1932 году, где после ареста отца жил до 1936 года с матерью, дедушкой и бабушкой. В начале 1941 года отец был освобожден, и семья переехала к его сестре в Запорожье. Во время Второй мировой войны служил в Крыму.

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что вызвало конфликт с властями. За свою правозащитную деятельность и сатирическое изображение советской действительности писатель подвергался преследованию: за ним установил слежку КГБ, в 1974 году был исключен из Союза писателей СССР. Был принят в члены ПЕН-клуба во Франции.

Войнович известен своей ироничной антиутопией «Москва 2042», а также трилогией о солдате Иване Чонкине. Помимо этого, песня «Четырнадцать минут до старта», автором текста которой является Войнович, стала неофициальным гимном советских космонавтов.

За свою литературную деятельность в декабре 1980 года Войнович был выслан из СССР и лишен советского гражданства. Он проживал в ФРГ и США до 1990 года, когда особым Указом Президента СССР ему и ряду других деятелей искусства ему был возвращен советский паспорт.

В 2000-м году он получил Государственную премию Российской Федерации за роман «Монументальная пропаганда».

Войнович также резко критиковал нынешнего президента РФ Владимира Путина за агрессию в Украине. Он поддерживал украинских политзаключенных в России. В октябре 2015-го года, по случаю дня рождения российского президента, сказал, что у Путина «едет крыша» и что он должен понести ответственность за свои преступления.