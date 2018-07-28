Во вторник Виннику — 45, но певец не ощущает свой возраст

Шоу-бизнес

Украинский певец Олег Винник заявил, что не ощущает свой возраст. Таким мнением исполнитель поделился с изданием «Теленеделя»,

«Я никогда не думал о том, что год от года старею. Наоборот — наслаждаюсь каждым днем. Скажу больше: меня никогда не посещали мысли о том, как было бы прекрасно вернуться на 10 или 20 лет назад. Неинтересно проживать по-другому то, что уже было. Принимаю как дар каждый год, потому что это новый опыт»,— поделился мыслями певец.

«Если уколы красоты позволяют человеку комфортнее себя чувствовать, почему нет? Хотя здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и использование кремов — это, мне кажется, более приемлемый вариант. Ботокс и подтяжка лица все равно заметны. Смотрю на своих коллег по шоубизу и сразу вижу, кто был у пластического хирурга, а кто к жизни относился умнее»,— рассказал Винник.

Певец признался, что популярность лишает его некоторых радостей жизни.

«Самое главное — нет возможности видеться с родными. Шоу-бизнес очень затягивает, назад дороги нет. Понятно, что можно взять и все бросить. Но когда понимаешь, какими будут последствия, сколько всего может рухнуть за тобой, не можешь себе позволить остановиться. Ведь есть большая команда, которая от меня зависит»,— сказал он.

31 июля 2018 года Олегу Виннику исполнится 45 лет. Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. Ранее певец работал в Германии — пел там в мюзиклах «Отверженные» и «Элизабет». Сейчас Винник дает не менее 150 сольных концертов в год.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Винник будет преподавать в университете.