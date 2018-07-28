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Мир

Британец вырастил куст, который "вызывает сексуальное желание" у мужчин

4:16 28 июля 2018   433
Куст
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший учитель школы искусств Кит Тиссен из английского города Шеффилд подстриг куст под своим окном в виде обнаженной женщины и назвал его Глорией, пишет Metro.

Теперь из-за своей шутки он распрощался со спокойной жизнью, так как не может разогнать всех желающих развлечься с растением, сообщает golos.ua.

«Просыпаюсь рано утром, а эти подонки уже возятся там. Напьются, разденутся и давай имитировать утехи. Звуки тоже издают. В основном таким занимаются мужчины. Хотя женщины тоже попадались»,— рассказал Тиссен.

Мужчина подстриг живую изгородь в форме женщины в 2005 году. Глория была одной из нескольких женщин, которых он встречал на ночных улицах города.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», муж Пугачевой выступил против того, чтобы их дети стали артистами.

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