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В минобороны Канады объяснили, почему будут неизменно поддерживать Украину
Канада неизменно поддерживает Украину перед лицом российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан по завершении своего визита в Латвию, передает «Укринформ».
Глава Минобороны Канады подчеркнул, что страна вместе с партнерами работает над развитием безопасной, успешной и демократической Украины.
«Канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии — непоколебима», — подчеркнул министр.
Саджан, в частности, отметил, что Канада предоставила украинским Вооруженным силам нелетального военного оборудования на более 16 млн долларов.
«Наша приверженность не ограничивается только обучением военных. В рамках всеобъемлющей поддержки Украины Канада предоставила ВСУ нелетального военного оборудования на более 16 млн долларов, и вещи еще на 7,25 млн долларов будут доставлены до конца марта 2019 года», — сказал он.
«Мы убеждены, что поддержание безопасности в Восточной Европе помогает сохранять мир и безопасность во всем мире», — подчеркнул глава канадского Минобороны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канадское правительство добавило Украину в список стран, которым Канада продает летальное оружие без посредников.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”