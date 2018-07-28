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Украина

В минобороны Канады объяснили, почему будут неизменно поддерживать Украину

5:55 28 июля 2018   51
Харджит Саджан
Инф. «ФАКТОВ»

Канада неизменно поддерживает Украину перед лицом российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан по завершении своего визита в Латвию, передает «Укринформ».

Глава Минобороны Канады подчеркнул, что страна вместе с партнерами работает над развитием безопасной, успешной и демократической Украины.

«Канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии — непоколебима», — подчеркнул министр.

Саджан, в частности, отметил, что Канада предоставила украинским Вооруженным силам нелетального военного оборудования на более 16 млн долларов.

«Наша приверженность не ограничивается только обучением военных. В рамках всеобъемлющей поддержки Украины Канада предоставила ВСУ нелетального военного оборудования на более 16 млн долларов, и вещи еще на 7,25 млн долларов будут доставлены до конца марта 2019 года», — сказал он.

«Мы убеждены, что поддержание безопасности в Восточной Европе помогает сохранять мир и безопасность во всем мире», — подчеркнул глава канадского Минобороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канадское правительство добавило Украину в список стран, которым Канада продает летальное оружие без посредников.

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