Рыба-мутант с человеческими зубами едва не искусала ребенка (фото)

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Молодая американка из штата Оклахома Кеннеди Смит отправилась на рыбалку и вернулась с небольшим, но довольно необычным уловом. Она поймала, по ее словам, рыбу-мутанта, у который были человеческие зубы, передает Знай.

Позже оказалось, что это все-таки не мутант, а ближайший представитель пираньевых — паку. Длина этой рыбы может достигать 88 см, а вес 25 кг, но в данном случае экземпляр попался небольшой. От пираньи ее отличает лишь то, что у первой зубы острые и больше похожи на лезвие, а у паку они более «человеческие». Используют они их для того, чтобы давить орехи и семена фруктов, но и зачастую едят беспозвоночных и других рыб.

«Я испугалась, когда выловила рыбу. Больше всего меня напугали зубы, которые похожи на человеческие. Рыбьи зубы — это само по себе пугающее зрелище. К счастью, она меня не укусила, хотя пыталась сделать это несколько раз», — объясняет девушка.

Эксперты утверждают, что, возможно, рыбу изначально купили в качестве домашней живности, но, когда она начала расти, ее выпустили на свободу. Похожая история произошла с рыбаком из Челябинска, который также выловил паку. Поначалу он опасался брать в руки неизведанное существо, но на второй день убедился, что рыба мертва, забрал ее домой и там засушил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой наблюдается массовый мор рыбы: при этом «мертвечина» может оказаться на прилавках.