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Украина

Собирали митинги, призывали Путина: в Херсоне создали пророссийский орган самоуправления

6:58 28 июля 2018   95
Сепаратисты
Инф. «ФАКТОВ»

В Херсоне пророссийски настроенные граждане организовали орган самоуправления, который имеет все законные полномочия и беспрепятственно функционирует. Об этом сообщила в сообщила в Facebook управляющая делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк.

«Сепары в Херсоне изготовили гербовые печати и образовали свои органы власти. Выдают справки, предоставляют платные административные услуги. Мы неоднократно обращались в прокуратуру. Прокуратура не видит преступления в этом», - пишет она.

По словам чиновницы, членами этой организации являются люди, которые в 2014 году звали Россию, собирали митинги, вооружали титушек, вербовали боевиков в ряды террористических ДНР и ЛНР, ездили в Сирию и звали Путина.

Гандзюк также опубликовала фотографии «документов», которые издали эти сепаратистские формирования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», обнаружились доказательства причастности задержанной в США российской шпионки к украинским сепаратистам.

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