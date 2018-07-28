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Не первый раз: пьяного судью за рулем поймали в Черновцах
В Черновцах патрульные остановили водителя за то, что он не включил указатель поворота и почувствовали от водителя резкий запах алкоголя.
Об этом сообщает ТСН.
От прохождения теста водитель отказался. Оказалось, что задержанный — судья районного суда, который уже не впервые попадает в такую ситуацию.
Два года назад его уже останавливали за нарушение и тоже почувствовали запах спиртного, но тогда он просто сбежал от патрульных через заднюю дверь ресторана. Журналисты нашли его на следующий день в больнице — мужчина утверждал, что лечится давно и вообще не употребляет спиртного.
Напомним, ранее на Закарпатье в городе Перечин глава районной администрации сбил двух женщин. Тест показал, что глава района находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом состоянии.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”