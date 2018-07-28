Происшествия

Не первый раз: пьяного судью за рулем поймали в Черновцах

В Черновцах патрульные остановили водителя за то, что он не включил указатель поворота и почувствовали от водителя резкий запах алкоголя.

Об этом сообщает ТСН.

От прохождения теста водитель отказался. Оказалось, что задержанный — судья районного суда, который уже не впервые попадает в такую ситуацию.

Два года назад его уже останавливали за нарушение и тоже почувствовали запах спиртного, но тогда он просто сбежал от патрульных через заднюю дверь ресторана. Журналисты нашли его на следующий день в больнице — мужчина утверждал, что лечится давно и вообще не употребляет спиртного.

Напомним, ранее на Закарпатье в городе Перечин глава районной администрации сбил двух женщин. Тест показал, что глава района находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом состоянии.