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Гендиректор ЧАЭС неожиданно подал в отставку: названа причина
Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку из-за разногласий с Министерством экологии Украины при работе над стратегически важными проектами.
Данная информация обнародована на сайте ГСП «ЧАЭС».
Так, своим увольнением Генеральный директор Чернобыльской АЭС хочет привлечь внимание к ситуации, в которой он не в состоянии «обеспечить погашение задолженности в пенсионный фонд, гарантировать выплату заработной платы персоналу и покрытие текущих расходов предприятия».
«Попытки рационального подхода в решении сложившейся ситуации привели к тому, что конфликт, связанный с финансированием предприятия и начинавшийся, как производственный, принял глубоко личностный характер. Это вылилось в то, что 20 июля на Ассамблее Доноров я был исключен из состава украинской делегации. Впервые за 20 лет директор Чернобыльской АЭС не был допущен к участию в этом принципиально важном мероприятии, не имел возможности принять участие в обсуждении критичных вопросов, связанных с реализацией проектов, заказчиком которых является ЧАЭС», — заявил Грамоткин.
Напомним, ранее министр по делам малого бизнеса и экс-глава штаба Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку.
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