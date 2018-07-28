Шоу-бизнес

В девятом эпизоде "Звездных войн" сыграет актриса, умершая два года назад

В пятницу, 27 июля, компания Disney объявила, что в девятом эпизоде «Звездных войн» вновь появятся принцесса Лея и Люк Скайуокер. Напомним, ранее актер Марк Хэмилл, сыгравший Скайуокера в трех первых эпизодах легендарной космической саги, а также в седьмом и восьмом эпизодах, в эксклюзивном интервью, опубликованном «ФАКТАМИ», заявил, что в следующей серии «Звездных войн» не будет ни его персонажа, ни Леи, ни Хана Соло.

Очевидно, Disney изменила свое решение. Возможно, это связано с тем, что в проект вернулся режиссер Джей Джей Абрамс. Он будет снимать девятый эпизод, премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.

Скайуокера сыграет, конечно, Марк Хэмилл. Кроме того, зрители снова увидят Билли Ди Уильямса в роли Лэндо Калриссиана.

Джей Джей Абрамс полностью утвердил актерский состав будущего фильма. В него вошли также Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Джон Бойега (Финн), Оскар Айзек (По Дэмерон), Лупита Нионго (Маз Каната), Донал Глисон (генерал Хакс), Келли Мари Трэн (Роуз Тико), Йонас Суотамо (Чубакка) и Энтони Дэниелс (C-3PO).

Все эти актеры уже снимались в «Звездных войнах». К ним присоединятся Наоми Аки («Леди Макбет») и Ричард Э. Грант («Логан»). Кого они сыграют, режиссер пока молчит.

Главный вопрос, который волновал миллионы поклонников «Звездных войн» — кто сыграет принцессу Лею? Актриса Кэрри Фишер скончалась в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. На тот момент сцены с ее участием, снятые для восьмого эпизода «Звездные войны: Последние джедаи», были завершены. Сначала Disney приняла решение исключить принцессу Лею из девятого эпизода. Об этом и говорил Марк Хэмилл в своем интервью. Студия не хотела создавать компьютерный образ Фишер в этой роли.

Теперь решение проблемы найдено, подчеркнул Джей Джей Абрамс. С разрешения дочери Кэрри он использует не вошедшие сцены с ее участием, снятые для седьмого эпизода «Звездные войны: Пробуждение силы». По словам Абрамса, без Леи «достойно завершить сагу о Скайуокерах» невозможно.

Фильм начнут снимать уже 1 августа. Сценарий написали Джей Джей Абрамс и Крис Террио («Операция Арго»).

Напомним, «Пробуждение силы» и «Последние джедаи» собрали вместе в мировом прокате 3 миллиарда 401 миллион долларов.