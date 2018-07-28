- 9:53 Европейская страна планирует депортировать семью, получившую российские паспорта в Крыму
- 9:18 Под Киевом при странных обстоятельствах погиб ветеран АТО: в сети волна скорби
- 8:37 В Одессе задержали грабителей, укравших вещи на рынке на миллионы гривен
- 8:36 В девятом эпизоде "Звездных войн" сыграет актриса, умершая два года назад
- 8:35 Стало известно, кто подстрелил главаря "боевиков ДНР" Захарченко
- 8:00 Гендиректор ЧАЭС неожиданно подал в отставку: названа причина
- 7:34 Не первый раз: пьяного судью за рулем поймали в Черновцах
- 6:58 Собирали митинги, призывали Путина: в Херсоне создали пророссийский орган самоуправления
- 6:51 Лунное затмение: полное видео
- 6:45 Ночное ДТП в Киеве: возле метро «Ипподром» столкнулись три автомобиля
Под Киевом при странных обстоятельствах погиб ветеран АТО: в сети волна скорби
Под Киевом обнаружили тело защитника Украины, активиста ОО «Сокол» и ВО «Свобода», бойца «Торнадо» — Андрея Стойко («Сокол»).
Об этом написал на своей страницы Facebook депутат Тернопольского горсовета Игорь Костюк.
Мужчина с 2014 года воевал на востоке страны, прошел Иловайск, участвовал в боях в Луганской области.
По данным сослуживцев, «Сокол» пропал после аварии полицейской машины в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Друзья и знакомые сочли странным, что тело ветерана АТО искали целых 6 дней.
Так, Патрик Оришко на совей странице в Facebook написал, что не верится, и не укладывается в голове что с тобой случилось.
«Ты всегда был правильным, никогда и ничего не боялся, всегда занимался судьбой каждого собрата. С тобой даже поссориться нормально не удавалось …», — написал Оришко.
Напомним, ранее в городе Сторожинец Черновицкой области прощались с погибшим на Донбассе бойцом АТО Ярославом Козаком.
влажность:
давление:
ветер:
“ — На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала! ”