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Украина

Под Киевом при странных обстоятельствах погиб ветеран АТО: в сети волна скорби

9:18 28 июля 2018   794
Андрей Сокол
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом обнаружили тело защитника Украины, активиста ОО «Сокол» и ВО «Свобода», бойца «Торнадо» — Андрея Стойко («Сокол»).

Об этом написал на своей страницы Facebook депутат Тернопольского горсовета Игорь Костюк.

Мужчина с 2014 года воевал на востоке страны, прошел Иловайск, участвовал в боях в Луганской области.

По данным сослуживцев, «Сокол» пропал после аварии полицейской машины в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Друзья и знакомые сочли странным, что тело ветерана АТО искали целых 6 дней.

Так, Патрик Оришко на совей странице в Facebook написал, что не верится, и не укладывается в голове что с тобой случилось.

«Ты всегда был правильным, никогда и ничего не боялся, всегда занимался судьбой каждого собрата. С тобой даже поссориться нормально не удавалось …», — написал Оришко.

Напомним, ранее в городе Сторожинец Черновицкой области прощались с погибшим на Донбассе бойцом АТО Ярославом Козаком.

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