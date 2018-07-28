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Спорт

Российским легкоатлетам продлили дисквалификацию из-за допингового скандала: принято новое решение

10:24 28 июля 2018   98
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Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Совет Международной федерации легкой атлетики (IAAF) отказал в восстановлении членства организации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом стало известно после заседания организации в Буэнос-Айресе, которое состоялось в пятницу, 27 июля.

«ВФЛА достигла определенного прогресса в работе по восстановлению, но для полного возвращения членства в IAAF еще нужно много работать», — заявил Руне Андерсен, руководитель комиссии, занимающейся восстановлением ВФЛА. В частности, из имеющихся проблем норвежский антидопинговый эксперт отметил, что представители России отказались предоставить IAAF доступ к данным московской антидопинговой лаборатории за 2011—2015 годы, а также признать выводы, содержавшиеся в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в российском спорте «институциональной» системы сокрытия и поощрения допинговых нарушений.

Отметим, что с продлением санкций российская сборная продолжит выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом, в том числе и на чемпионате Европы, который пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американские СМИ связали успех сборной РФ на чемпионате мира с использованием допинга.

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