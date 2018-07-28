Украина

Киев снова уйдет под воду: синоптики предупредили об ухудшении погоды

25 июля в Киеве после сильного ливня сильно пострадал путепровод в Подольском районе города на пересечении улиц Олены Телиги и Кирилловской (бывшая Фрунзе) и уже в субботу, 28 июля, синоптики предупреждают о сильном дожде в Киеве и подтоплении.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в субботу в Киеве будет облачная погода с прояснениями, днем кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5−10 м/с, температура днем +26…+28.

В Украине, кроме восточных областей, ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15−20 м/с, в северных областях местами сильные дожди.

В течение 28−29 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается восстановление подъема уровней воды на 0,5−1,5 м над текущими уровнями. Местами возможно начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

«При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков», — сообщили синоптики.

По данным ГосЧС, в результате осложнения погодных условий в Украине обесточен 141 населенный пункт в 4 областях, в частности в Полтавской — 82 н.п., в Черкасской — 27 н.п., Запорожской — 24 н.п., в Черниговской — 8 н.п.

Напомним, ливни, которые в последнее время очень часто «накрывают» украинскую столицу, превращают некоторые киевские улицы в настоящие каналы, по которым впору передвигаться не на автомобилях, а на лодках.