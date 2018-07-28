Украина

Ключевого свидетеля даже не ищут: как Зайцеву и Дронова судят по делу о страшном ДТП в Харькове

Дело о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, в результате которого пять человек погибли на месте, а еще один пешеход скончался в больнице, по-прежнему остается резонансным. Состоявшийся 24 июля суд оставил еще на 60 суток под стражей основных фигурантов — Геннадия Дронова и Алену Зайцеву. Основное внимание прессы приковано к последней. Именно Зайцеву, дочку харьковского бизнесмена и сводную сестру бывшего заместителя прокурора Черкасской области считают главным виновником трагедии. В социальных сетях активно обсуждают то, что Зайцеву, якобы, хотят «отмазать». Мол, именно поэтому дело, которое поначалу казалось достаточно простым, расследуется так долго. Кроме того адвокаты Алены попытались на прошедшем судебном заседании освободить Зайцеву из-под стражи, заявив, что домашнего ареста для их подзащитной вполне хватило бы.

«Пребывание за решеткой угрожает жизни Зайцевой, — сказала на суде адвокат Елена Козырь. — Моя подзащитная страдает от сильных головных болей. Желание садиться за руль у Зайцевой отпало навсегда. Она вынесла из этой трагедии огромный урок. Ее пребывание в СИЗО может привести к фатальным последствиям». Но суд все же решил продолжить арест еще на два месяца, как Зайцевой, так и второго подозреваемого Дронова.

Между тем в социальных сетях активно обсуждают, что Зайцева не сидит в СИЗО. Будто бы это только фикция.

«Посмотрите на фото, какие у нее аккуратные брови, какой макияж, какая прическа, -- пишет харьковчанка Мария Иванец. — Это где в СИЗО такие стилисты есть?»

Масла в огонь подлила информация, что Зайцеву будто бы видели возле одной из больниц без наручников и сопровождения и в окружении подруг. «Вы все еще верите в справедливый суд? — вопрошает пользователь социальных сетей Елена Ловчева. — Думаете, что Зайцева в следственном изоляторе? Да она спокойно разгуливает по городу!»

«Зайцеву действительно могли видеть возле больницы, -- рассказали „ФАКТАМ“ в харьковской полиции. — Подозреваемую возили на обследование в пятую Харьковскую клиническую больницу. Говорить, что она была без сопровождения — глупо. Посмотрите внимательнее на фотографию, о которой идет речь. Какие же это подруги? Там же видно, что Зайцева сидит на скамейке рядом с сотрудниками полиции и СИЗО. Никто, без решения суда, подозреваемую на свободу выпускать не собирается».

Так же в сети бурно обговаривается то, что в Харькове бесследно исчезла ключевой свидетель по делу Зайцевой — эксперт Елена Федирко. Даже исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун потребовала немедленно разыскать эксперта.

Ситуацию с исчезновением ключевого свидетеля так же «ФАКТАМ» пояснили в полиции Харьковской области: «Елену Федирко в розыск не подавали. Сотрудники полиции по распоряжению суда должны были доставить свидетеля в суд. Это был не принудительный привод. Прибыли по адресу. Дома эксперта не оказалось. Может быть она вышла на базар, может, уехала на море. Об этом и был уведомлен суд. Существует такая процедура, существуют такие правила. Если судья сочтет, что Федирко является очень важным свидетелем и ее необходимо доставить во что бы то не стало, свидетеля будут разыскивать. Вплоть до подачи ее в розыск».

Именно Федирко была единственным специалистом, которая видела Зайцеву непосредственно сразу после ДТП. В отличие от полицейских, оформлявших аварию, она могла бы даже визуально определить состояние подозреваемой по внешним признакам и сказать, была ли тогда Зайцева под воздействием алкоголя, либо наркотиков, или же медицинских препаратов. Елена Федирко все эти признаки описала в протоколе еще 18 октября. Но когда эксперта решили допросить в суде, так как показания Зайцевой шли в разрез с написанным в протоколе, ее найти не смогли.

Еще одну интересную деталь озвучили в харьковской полиции. Выяснилось, что Зайцева не посещала занятия в автошколе. В отношении руководства учебного заведения даже было открыто производство по статье «Служебная халатность». Но перспективы у этого дела, скорее всего не будет. Регулярное посещение занятий автошколы не является обязательным. А пропуск занятий — не уголовное преступление.

Известно так же, что от имени родственников Зайцевой семьям потерпевших высылались деньги. Предлагались суммы до ста тысяч гривен. Но большинство потерпевших от этих денег отказались. Одна из пострадавших взяла 50 тысяч гривен от Зайцевой потому что, с ее слов, «ни один врач не может сказать, что все будет хорошо». Но девушка сначала отказалась принимать деньги. По мнению адвокатов подозреваемой, если бы все потерпевшие согласились получить денежную компенсацию, можно было бы говорить о смягчении срока для Зайцевой.

Интересно, что родственники погибших в запрещенной в Украине социальной сети ВКонтакте сразу же после трагедии создали специальную группу. Однако вскоре там начали появляться комментарии от сторонников Зайцевой. Причем летом 2018 года их было гораздо больше, чем комментариев от семей пострадавших. Некто, подписавшийся ником «Левая Рука», регулярно пишет в этой группе о том, что Зайцева не виновата в аварии и призывает молиться за нее. Так же в этой группе подробно рассказывается о том, как родственники виновницы аварии помогали родственникам погибших. Кто собрал для девушки такую внушительную группу поддержки, пока не ясно.

Ближайшее заседание по делу смертельного ДТП в Харькове состоится 31 июля. Будут слушать показания эксперта и допрашивать второго подсудимого — Геннадия Дронова.

Напомним, трагедия произошла 18 октября прошлого года в Харькове. После столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 5 пострадали. Полиция задержала предполагаемую виновницу аварии — 20-летнюю Елену Зайцеву (она находилась за рулем Lexus). Во время первого заседания по избранию меры пресечения Зайцевой сторона обвинения сообщила, что в моче девушки обнаружили опиаты. Зайцевой и Дронову грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.