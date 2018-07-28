«Черноморские игры» стартовали в Скадовске

Шоу-бизнес

В Скадовске (Херсонская область) завершился полуфинал детского вокального конкурса «Черноморские Игры». Из 50-ти юных артистов в финал прошел 21 участник. Имя обладателя Гран-при конкурса станет известно в 29 июля вечером во время гала концерта. Само участие в конкурсе для каждого из участников назвала победой Председатель Украинского Культурного Фонда, супруга Президента Украины Марина Порошенко, направшая поздравительное письмо, которое зачитали со сцены:

Спасибо организаторам" Черноморских Игр «за прекрасную инициативу, которая призвана объединить творческую молодежь со всей Украины. Вы делаете важнейшую дело — ищете и поддерживаете юные таланты, а также повышаете уровень культуры и искусства украинского общества.

Со сцены участников и гостей фестиваля приветствовали организаторы, почетные гости и партнеры «Черноморских игр»: основатель фестиваля Николай Баграев, председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, глава «Благотворительного фонда Евгения Рищука» Евгений Рищук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине господин Ли Янг Гу, Почетный консул Королевства Швеции, президент компании «Виндкрафт» Карл Стурен.

Для Николая Баграва «Черноморские Игр», как школьный выпускник. Он развивается, расширяется и только набирает обороты.

«История „Черноморских Игр“ продолжается. Нам сегодня исполнилось 16 лет. Если провести аналогию со школьным образованием, то сейчас мы в 11-м выпускном классе. Но мы не собираемся на этом останавливаться, потому что дети Украины должны иметь возможность для творческой реализации, а „Черноморские Игры“ дают им такую​возможность. Фестиваль существовал, существует и будет существовать», — сказал Николай Баграев.

«Черноморские игры» стали стартовой площадкой для многих современных звезд шоу-бизнеса. Некоторые из них выступили на сцене, расположенной прямо на пляже, и пожелали всем участникам победы. Певица Alyosha призналась, что выступать на этой сцене очень волнительно, ведь она сама когда-то пыталась покорить эту сцену.

Специально для 16-х Игр Alyosha создала и вместе с конкурсантами исполнила новый гимн фестиваля.

«Создать гимн «Черноморских Игр «- огромная честь и благородная миссия!

Я поражена талантом и профессионализмом юных исполнителей. Именно они делают этот мир лучше!" — сказала Alyosha.

Свои примером вдохновляла популярная певица Тина Кароль. В свое время она трижды становилась участницей участницей «Черноморских Игр», но так и не получила гран-при.

«На самом деле не важно, какое место ты занимаешь на конкурсе, важно, какой урок ты выносишь. Важно идти к своей цели, и тогда обязательно будет результат», — посоветовала Тина Кароль юным артистам.