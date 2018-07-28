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Два десятка вооруженных людей по заказу депутата Рады пытались захватить предприятие в Одессе (фото)
В субботу, 28 июля, утром более 20 вооруженных мужчин попытались захватить в Одессе ООО «Бетон Восток» (бывший домостроительный комбинат).
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в Хмельницкое отделение полиции поступило сообщение о том, что по улице Николая Боровского (микрорайон Слободка) неизвестные вооруженные мужчины в камуфляжной форме и балаклавах захватили предприятие.
«На место прибыли бойцы полицейского спецподразделения и Хмельницкого отделения полиции, — уточнили в полиции. — Они обезвредили захватчиков».
По данным начальника ГУ МВД в области Дмитрия Головина, при помощи вооруженных людей заинтересованные лица пытаются решить хозяйственный спор. У мужчин, ворвавшихся на предприятие, изъяты пистолеты, гранаты, автоматическое оружие
Задержанных рейдеров доставили в Хмельницкое отделение полиции. По факту происшедшего открыто уголовное производство.
«Захват одесского предприятия вооруженными людьми организовал народный депутат, — сообщил в Facebook сообщил советник начальника регионального главка полиции Руслан Форостяк. — По предварительным данным, боевиков привезли из Киева и Ровно, один из них — гражданин РФ. (Возможно, именно он и стал 21-м — именно столько оказалось вооруженных „захватчиков“ — Авт.). Кроме оружия, у задержанных изъяли наркотики. По некоторым данным, которыми располагают сейчас правоохранители, эти противоправные действия организованы одним из депутатов Верховной Рады».
Сейчас проводятся соответствующие неотложные мероприятия.
Напомним, ранее в Одессе неизвестные попытались захватить административный корпус санатория «Лермонтовский».
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