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Стена студенческого общежития обвалилась под Житомиром: опубликованы фото последствий
Под Житомиром в селе Новая Чертория произошло частичное разрушение здания общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума.
Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
Здание имеет пять этажей. Вследствие обвала 25 комнат общежития общей площадью 250 метров квадратных разрушены. Всего же общежитие имеет Погибших и пострадавших в результате обвала нет 225 комнат и три подъезда.
На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.
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