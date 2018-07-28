Стена студенческого общежития обвалилась под Житомиром: опубликованы фото последствий

Происшествия

Под Житомиром в селе Новая Чертория произошло частичное разрушение здания общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Здание имеет пять этажей. Вследствие обвала 25 комнат общежития общей площадью 250 метров квадратных разрушены. Всего же общежитие имеет Погибших и пострадавших в результате обвала нет 225 комнат и три подъезда.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Одессы фрагмент дома упал на голову прохожему.