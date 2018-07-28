Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Стена студенческого общежития обвалилась под Житомиром: опубликованы фото последствий

14:43 28 июля 2018   52
стена, которая обвалилась
Инф. «ФАКТОВ»

Под Житомиром в селе Новая Чертория произошло частичное разрушение здания общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Здание имеет пять этажей. Вследствие обвала 25 комнат общежития общей площадью 250 метров квадратных разрушены. Всего же общежитие имеет Погибших и пострадавших в результате обвала нет 225 комнат и три подъезда.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Одессы фрагмент дома упал на голову прохожему.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины