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Стало известно, сколько стоит один рекламный пост на страничке Роналду в Instagram
Португалец Криштиану Роналду, перешедший из «Реала» в туринский «Ювентус», где будет получать около 30 миллионов евро в год, зарабатывает деньги не только благодаря своему феноменальному мастерству и блестящим голам.
Кроме рекламных контрактов (среди них — такие бренды, как одежда Armani, часы Tag Heuer, шампуни Clear, авиакомпания Emirates, добавки Herbalife, напитки Soccerade, онлайн-игра PokerStars, а с Nike у Криштиану пожизненный контракт), португалец также зарабатывает на социальных сетях. Так, один рекламный пост на официальной странице футболиста в Instagram, где у него более 137 миллионов подписчиков, стоит 750 тысяч долларов.
Это лучший показатель среди футболистов («ценник» бразильца Неймара установлен на отметке в 600 тысяч, а аргентинца Лионеля Месси — 500 тысяч), но лишь третий среди звезд. Лидирует же в этом рейтинге американская модель Кайли Дженнер, зарабатывающая по одному миллиону долларов за каждую рекламу на своей странице.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как Роналду устроил ажиотаж с переходом в «Ювентус».
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“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”