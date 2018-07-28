Спорт

Стало известно, сколько стоит один рекламный пост на страничке Роналду в Instagram

Португалец Криштиану Роналду, перешедший из «Реала» в туринский «Ювентус», где будет получать около 30 миллионов евро в год, зарабатывает деньги не только благодаря своему феноменальному мастерству и блестящим голам.

Кроме рекламных контрактов (среди них — такие бренды, как одежда Armani, часы Tag Heuer, шампуни Clear, авиакомпания Emirates, добавки Herbalife, напитки Soccerade, онлайн-игра PokerStars, а с Nike у Криштиану пожизненный контракт), португалец также зарабатывает на социальных сетях. Так, один рекламный пост на официальной странице футболиста в Instagram, где у него более 137 миллионов подписчиков, стоит 750 тысяч долларов.

Это лучший показатель среди футболистов («ценник» бразильца Неймара установлен на отметке в 600 тысяч, а аргентинца Лионеля Месси — 500 тысяч), но лишь третий среди звезд. Лидирует же в этом рейтинге американская модель Кайли Дженнер, зарабатывающая по одному миллиону долларов за каждую рекламу на своей странице.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как Роналду устроил ажиотаж с переходом в «Ювентус».