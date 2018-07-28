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Украинец отличился красивым голом в Европе (видео)

15:21 28 июля 2018   104
Украинец отличился красивым голом в Европе (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский нападающий Роман Яремчук, выступающий за бельгийский «Гент», отличился в стартовом туре национального чемпионата.

Его команда играла в Льеже с местным «Стандардом». После пропущенного на старте встречи мяча «Гент» отыгрался в компенсированное к первому тайму время, когда Яремчук откликнулся на прострел с правого фланга и, опередив защитника, пробил мимо вратаря.

Впрочем, этот гол не помог гостям увезти из Льежа хотя бы ничью — «Гент», в составе которого, кроме Яремчука, также выступает еще один украинец Игорь Пластун, отыгравший полный матч (Роман был заменен на 79-й минуте), потерпела поражение со счетом 2:3.

Отмечу, что Яремчук перешел в «Гент» летом 2017-го, подписав с клубом четырехлетний контракт. По итогам прошлого сезона «буйволы» (прозвище «Гента») заняли четвертое место в чемпионате, а сам Роман с девятью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный чемпион Болгарии футболист Игорь Пластун перешел в бельгийский «Гент».

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