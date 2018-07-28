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Живой и без костылей: главарь боевиков "ДНР" впервые за долгое время появился на людях
Свежие фото Захарченко опубликовали сепаратистские СМИ.
Главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко, после длительного исчезновения, впервые появился на публике.
28 июля в храмах оккупированного Донецка и остальных городов прошли праздничные богослужения. в честь 1030-летия крещения Киевской Руси (сепаратистские и российские СМИ «забывают», что на самом деле это было крещение Украины-Руси). В Свято-Владимирском храме, расположенном в Куйбышевском районе города, появился и его прихожанин Захарченко — обрюзгший и опухший. Как всегда в окружении вооруженных бодигардов. Но без «Саши Ташкента» — Александра Тимофеева, «министра доходов и сборов ДНР», который неизменно появляется с Захарченко на таких мероприятиях, и без костылей. «Куды подевал?» — иронично прокомментировал снимок в Facebook пользователь, пишущий под ником Necro Mancer.
Что примечательно, в своем праздничном спиче на сей раз никаких познаний истории террорист, известный своими высказываниями типа «моя бабушка прошла Бухенвальд и Рейкьявик», не продемонстрировал. Он кратко поздравил «всех верующих»: «Для нас это знаменательная дата. С того года поменялся наш мир и князь Владимир совершил подвиг».
Участвовал ли Захарченко, впервые появившийся на публике за очень долгое время, в крестном ходе, узнать не удалось. Куда он исчезал — тоже.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что после исчезновения Захарченко появилось несколько слухов и версий. По информации украинских военных, боевики «ДНР» подстрелили своего главаря Захарченко в результате конфликта. Впрочем, версия о том, что террорист был в длительном запое, тоже существует.
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