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Украина

Живой и без костылей: главарь боевиков "ДНР" впервые за долгое время появился на людях

15:33 28 июля 2018   853
Захарченко
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Свежие фото Захарченко опубликовали сепаратистские СМИ.

Главарь так называемой «ДНР» Александр Захарченко, после длительного исчезновения, впервые появился на публике.

28 июля в храмах оккупированного Донецка и остальных городов прошли праздничные богослужения. в честь 1030-летия крещения Киевской Руси (сепаратистские и российские СМИ «забывают», что на самом деле это было крещение Украины-Руси). В Свято-Владимирском храме, расположенном в Куйбышевском районе города, появился и его прихожанин Захарченко — обрюзгший и опухший. Как всегда в окружении вооруженных бодигардов. Но без «Саши Ташкента» — Александра Тимофеева, «министра доходов и сборов ДНР», который неизменно появляется с Захарченко на таких мероприятиях, и без костылей. «Куды подевал?» — иронично прокомментировал снимок в Facebook пользователь, пишущий под ником Necro Mancer.

Что примечательно, в своем праздничном спиче на сей раз никаких познаний истории террорист, известный своими высказываниями типа «моя бабушка прошла Бухенвальд и Рейкьявик», не продемонстрировал. Он кратко поздравил «всех верующих»: «Для нас это знаменательная дата. С того года поменялся наш мир и князь Владимир совершил подвиг».

Участвовал ли Захарченко, впервые появившийся на публике за очень долгое время, в крестном ходе, узнать не удалось. Куда он исчезал — тоже.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после исчезновения Захарченко появилось несколько слухов и версий. По информации украинских военных, боевики «ДНР» подстрелили своего главаря Захарченко в результате конфликта. Впрочем, версия о том, что террорист был в длительном запое, тоже существует.

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