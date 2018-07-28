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Томос об автокефалии завершит утверждение самостоятельности Украины – Порошенко
В крестном ходе по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киеве приняли участие 65 тысяч человек. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.
Он отметил, что ситуация во время мероприятия была спокойной. В обеспечении правопорядка принимали участие 2 500 правоохранителей. Каких-либо нарушений порядка зафиксировано не было.
В мероприятии приняли участие Президент Петр Порошенко со своей женой Мариной, множество священников и прихожан УПЦ (КП) из разных регионов Украины. Предстоятель УПЦ (КП) Филарет провел молебен у памятника князю Владимиру на Владимирской горке, который транслировали на Михайловской площади, передает пресс-служба главы государства.
Так, Петр Порошенко подчеркнул, что миллионы украинцев стремятся и ожидают скорейшего признания автокефалии Православной Церкви в Украине — большой по количеству верующих, но равной среди других поместных православных церквей.
«Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан… Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения со вселенским православием», — подчеркнул Глава государства на торжествах по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.
Глава государства напомнил, что с первых дней своего президентства поставил цель добиваться создания Единой Поместной Православной Церкви и признание этой Церкви Вселенским Патриархом. «Автокефалия — это вопрос нашей независимости. Это — вопрос нашей национальной безопасности. Это — вопрос всей мировой геополитики. Армия — защищает нашу землю. Язык — защищает наше сердце. Вера — защищает нашу душу», — уверен Президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина остановила агрессора и сохранила государство, построила боеспособную армию, продолжается утверждение украинского языка как составляющей силы и успеха украинского народа.
«Я убежден, что он станет богослужебным языком в единой поместной церкви. Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира. И, кстати, на защите идентичности украинского народа акцентирует в своем послании к нам Его Святейшество Вселенский Патриарх», — отметил Президент.
Глава государства отметил: «Кто сегодня может аргументированно возразить, что количественно и качественно наша православная церковь готова к самостоятельному бытию?».
Петр Порошенко напомнил, что в Писании сказано, что нам не дано знать времена и сроки.
«Но я верю в то, что финальное решение Вселенского будет справедливым по отношению к Украине. Дорогие друзья, время автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви точно наступило», — подчеркнул Президент.
Глава государства еще раз обратился к архиереям УПЦ Московского Патриархата словами светлой памяти покойного митрополита Владимира Сабодана: «Автокефалия — это способ организации церковной жизни… Свидетельство количественного и качественного роста Церкви, ее способности к самостоятельному бытию». «Владыка напоминал, что всегда после обретения независимости государством начиналась дискуссия об автокефалии. Так было в Греции, Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии, Албании и тому подобное… И эти слова для нас тем более ценны, что сказаны они были предстоятелем церкви, связанной с Москвой. Владимир не сразу пришел к этому выводу, а после лет глубоких размышлений на фоне впечатляющего развития украинского православного сообщества», — подчеркнул Петр Порошенко.
Отметим, по подсчетам организаторов в ходе приняли участие до 150 тысяч верующих. Об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
«Самый большой крестный ход в истории Украины» — так назвал нынешнее событие Патриарх Филарет в своем слове после молебна на Владимирской горке. По разным оценкам в центре Киева на молитву собралось от 65 до 150 тыс. и больше верующих — море человеческое трудно было сосчитать. До сих пор так много патриотически настроенных граждан, которые молятся за победу правды и мира в Украине, собирал только Майдан во время Революции Достоинства", — написал Евстратий Зоря.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины на три дня ограничат движение транспорта.
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