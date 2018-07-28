В Полтавской области бесплатно раздали тонну молока

Украина

1000 литров молока на радость жителям райцентра Гадяч на Полтавщине раздали бесплатно его производители из Полтавской и Сумской областей.

«А что мы теряем? -- объяснил суть акции руководитель Северо-Восточного кластера компании UkrLandFarming Александр Колодяжный, в которую входят сельхозпредприятия из этих областей. --Если мы подарили „Гадячсыру“ более 6 тысяч тонн молока, почему мы не можем подарить 1 тысячу литров местным жителям?».

О раздаче бесплатного молока накануне намеченной на 26 июля акции сообщали развешенные по городу объявления, поэтому к 10-и часам возле райгосадминистрации, где был установлен молоковоз, собрались сотни горожан. Никого в количестве ценного продукта не огранивали, но, как всегда, на всех его не хватило.

Таким образом, работники агропредприятий пытались привлечь внимание власти и общественности, а, прежде всего, руководства перерабатывающего завода к проблеме огромной задолженности перед поставщиками. ЗАО «Гадячсыр» на данный момент задолжал им 49 миллионов гривен, поэтому они отказались от дальнейшего сотрудничества с недобросовестным партнером. В результате несвоевременных расчетов в четырех крупных сельхозпредприятиях двух областей образовались задолженности по зарплате и выплате налогов, а сами они находятся на грани закрытия.

Это была уже вторая акция производителей, направленная на выбивание долгов из перерабатывающего предприятия. После первой минуло почти три недели, на протяжении которых им вернули… 800 тысяч гривен, что составило всего 2 процента от суммы задолженности. Теперь директор «Гадячсыра» Виктор Лысаченко во время встречи с митингующими в его кабинете пообещал подождать еще неделю-вторую. Митингующие требуют предоставить им для начала график погашения долгов на протяжении ближайшего полмесяца.

Взять комментарий у дирекции ЗАО «Гадячсыр» никому из журналистов пока не удалось, поскольку она уходит от общения с прессой. И дозвониться к ним невозможно. — «ФАКТЫ» отправили электронное письмо заместителю директора Павлу Дяченко с просьбой разъяснить ситуацию. Ждем ответа, который будет опубликован, как только он появится.

Между тем, три года назад поставщики молока уже захватывали «Гадячсыр», требуя вернуть им 7 миллионов гривен задолженности. Тогда бывший председатель областного совета Петр Ворона вынужден был обратиться в прокуратуру и в областное управление внутренних дел с просьбой разобраться в ситуации. Но в этот раз власть молчит, а задолженность производителей молочной продукции перед поставщиками.

Фото из сайта газеты «Гадяцький вісник»