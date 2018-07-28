В Запорожской области из-за сильного ливня затопило 80 домов

Украина

В субботу, 28 июля, в Пологовском и Гуляйпольском районах Запорожской области в результате сильного ливня и шквалов подтоплены около 100 домовладений.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

По информации ведомства, 27 июля в указанных районах выпала месячная норма осадков.

Из-за непогоды — шквального ветра и сильных грозовых дождей — в райцентре Пологи поднялся уровень сточных вод и подтопило около 65 частных домов, а также пятиэтажный жилой дом.

Спасатели с помощью мотопомп откачали из затопленных домовладений 187 куб. м воды. По ситуации на 19:30 пятницы подтопленными оставались 33 дома — уровень воды в них достигал от 20 до 60 см.

Также, 27 июля шквальный ветер до 22 м/с и сильные ливни прошли в Гуляйпольском районе, где за один час выпала месячная норма осадков — 51 мм.

Вследствие поднятия уровня сточных вод были подтоплены семь частных домов в городе Гуляйполе, три дома в селе Марфополь и один дом в селе Варваровка.

Спасатели с помощью мотопомп откачали с затопленных строений 120 куб. м воды, а также прочистили сточные каналы.

Также ГУ ГСЧС региона объявило штормовое предупреждение по Запорожской области на субботу, 28 июля. В регионе ожидается шквальный ветер до 20 м/с и ливни. На Азовском море грозы, шквалы, высота волн до одного метра.

Напомним, 25 июля в Киеве после сильного ливня сильно пострадал путепровод в Подольском районегорода на пересечении улиц Олены Телиги и Кирилловской (бывшая Фрунзе) и уже в субботу, 28 июля, синоптики предупреждают о сильном дожде в Киеве и подтоплении.