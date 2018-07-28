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Названы время и место прощания с писателем Войновичем
В субботу, 28 июля, стали известны дата и место прощания с писателем Владимиром Войновичем, скончавшимся в минувшую пятницу, 27 июля, от сердечного приступа. Как сообщила сестра вдовы Ирина Смирнова, траурная церемония состоится в ближайший понедельник, 30 июля, в Центральном доме литераторов в Москве.
«Прощание с Владимиром Николаевичем состоится в Центральном доме литераторов в понедельник, 30 июля, в 11:00 утра, похороны — на Троекуровском кладбище», — сказала Смирнова.
Войнович является автором таких романов, как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и многих других.
В 2000-м году он получил Государственную премию Российской Федерации за роман «Монументальная пропаганда».
Войнович также резко критиковал нынешнего президента РФ Владимира Путина за агрессию в Украине. Он поддерживал украинских политзаключенных в России. В октябре 2015-го года, по случаю дня рождения российского президента, сказал, что у Путина «едет крыша» и что он должен понести ответственность за свои преступления.
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