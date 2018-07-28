Происшествия

Под Одессой авто въехало в стену магазина: есть жертва и пострадавшие

В городе Татарбунары под Одессой автомобиль врезался в стену магазина: один человек погиб и двое госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице, не справился с управлением и врезался в магазин. После этого мужчина оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров. Они были доставлены в больницу, где 23-летний мужчина от полученных травм скончался. Две девушки 21 и 22 лет находятся в лечебном учреждении, где им оказывается медицинская помощь.

Личность водителя установлена. Сейчас принимаются меры по его задержанию.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 28 июля на проспекте Глушкова рядом с метро «Ипподром» случилось тройное ДТП.