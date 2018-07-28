«Арсенал» – «ПСЖ»: голевая феерия в матче Международного кубка чемпионов (видео)

Спорт

В субботу, 28 июля, в городе Калланг (Сингапур) на Национальном стадионе в присутствии 50 308 зрителей прошел матч Международного кубка чемпионов между лондонским «Арсеналом» и чемпионом Франции «ПСЖ». Парижане, выступавшие без большинства игроков основного состава, были нещадно биты подопечными своего бывшего тренера Унаи Эмери — 5:1. Примечательно, что ничейный счет держался до 67-й минуты, но избежать разгрома «ПСЖ» не удалось.

Отмечу, что первые матчи в рамках Международного кубка чемпионов завершились для обоих клубов поражением. И если «канониры» лишь в серии пенальти уступили мадридскому «Атлетико» (основное время завершилось со счетом 1:1), то парижане проиграли мюнхенской «Баварии» (1:3) без помощи 11-метровых.

Примечательно, что звездный новичок «ПСЖ» вратарь Джанлуиджи Буффон во втором матче подряд не уходит с поля без пропущенного мяча. В поединке с «Баварией» итальянец пропустил один гол в свои ворота, а в матче с «Арсеналом» — сразу три, после чего был заменен на резервного голкипера Сибуи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» в рамках Международного кубка чемпионов обыграл «Баварию».